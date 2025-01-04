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Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde büyük kavga! Kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni birbirine girdi
04-01-2025 14:50
| Güncelleme: 04-01-2025 15:04
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. AKM'de düzenlenen tören sonrası usta sanatçının naaşı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde getirildi. Camide ise kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni arasında küfürlü kavga çıktı. Kavga anları sosyal medyada büyük tepki topladı.