Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük kavga! Necla Nazı ilk kez konuştu: 'Biz hastaneye nasıl gidelim'

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AKM önünde tüyleri diken diken eden anlar! 'Ferdi Baba' için yağmur çamur dinlemediler: Hep bir ağızdan söylediler