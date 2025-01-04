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Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük kavga! Necla Nazı ilk kez konuştu: 'Biz hastaneye nasıl gidelim'

04-01-2025 16:44 | Güncelleme: 04-01-2025 16:51
Kaynak: tv100 | Editör : Özge Sönmez

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının cenazesinde kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni birbirine girdi. Küfürlerin havada uçuştu kavganın ardından Necla Nazır'dan ilk açıklama geldi. Nazır, "Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum... Cenazede bunu yaptılar, biz hastaneye nasıl gidelim... İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar" dedi.

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