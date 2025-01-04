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Ferdi Tayfur'un cenazesinde şoke eden kalabalık! Adım atacak yer kalmadı
04-01-2025 16:20
| Güncelleme: 04-01-2025 16:25
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının kılındığı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiine akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu. Havadan çekilen görüntüler şoke ederken binlerce kişi hep bir ağızdan 'Hatıran Yeter' şarkısını söyledi.