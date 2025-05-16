Fesih sonrası Diyarbakır'a turist yağıyor! Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

FESİH NE DEMEK?

PKK'nın kendini fesih etmesinin ardından birçok kişi 'fesih' kelimesini araştırmaya başladı. Fesih kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup; "Geçersiz kılma, sona erdirme, kaldırma, bozma, dağıtma, dağıtılma, kapatma, kapatılma" anlamına gelmektedir.