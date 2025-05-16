Fesih sonrası Diyarbakır'a turist yağıyor! Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı
PKK'nın silah bırakma süreciyle bölgede artan huzur, Diyarbakır turizmini canlandırdı. Otel doluluk oranları yüzde 80'i aşarken, turizmciler erken rezervasyon çağrısı yapıyor.
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Sıkça Sorulan Sorular
FESİH NE DEMEK?
PKK'nın kendini fesih etmesinin ardından birçok kişi 'fesih' kelimesini araştırmaya başladı. Fesih kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup; "Geçersiz kılma, sona erdirme, kaldırma, bozma, dağıtma, dağıtılma, kapatma, kapatılma" anlamına gelmektedir.