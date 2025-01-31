Film değil gerçek! Bursa’da nefes kesen operasyon kamerada
31-01-2025 09:20
| Güncelleme: 31-01-2025 09:22
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği'nce ruhsatsız silah imal ve ticaretini önlemek üzere yapılan çalışmalarda il dışından Bursa'ya kaçak silah ticareti yapılacağı bilgisi alındı. Durum üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli otomobili takibe aldı. Bursa sınırları içine giren şüpheli araç, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin film sahnelerini aratmayan operasyonuyla durduruldu. Şüpheli E.A., ekiplerce gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.