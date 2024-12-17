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Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymadı havaya uçtu
17-12-2024 13:16
| Güncelleme: 17-12-2024 13:18
İstanbul Maltepe'de polisin ‘dur' ihtarına uymayan motosiklet üzerinde bulunan iki şahıs kaçmaya başladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca esnasında ters şeride giren motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten yola savrulan şahıslardan biri ayağa kalkıp kaçmaya devam etti. Diğer şahıs ise polis ekiplerince yakalandı.