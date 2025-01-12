Galata Köprüsü'nün korkulukları kırıldı, bir kişi denize düştü!
12-01-2025 20:31
| Güncelleme: 12-01-2025 20:35
İstanbul Galata Köprüsü’nde dün akşam balık tutmaya çalışan bir kişi, yaslandığı korkulukların aniden kırılmasıyla denize düştü. Çevredekilerin şok yaşadığı olayda, denize düşen kişi, çevredeki bir tekne tarafından atılan can simidiyle kurtarıldı.
Olay dün akşam saatlerinde oltayla balık tutmaya çalışan kişinin iddiaya göre yaslandığı korkulukların kırılması sonucu denize düşmesiyle gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, korozyon nedeniyle çürüyen korkulukları yenilemeye başladığı görüldü.
Denize düşme anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.