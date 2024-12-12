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Gece camide kaldı, kadın kılığına girip hırsızlık yaptı

12-12-2024 13:30 | Güncelleme: 12-12-2024 13:34
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Murat Makas

Mersin’de Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde hırsızlık olayı meydana geldi. Akşam saatlerinde camiye girerek saklanan şahıs, sabah kadınlar bölümünden kıyafet alıp kılık değiştirdikten sonra içerideki uzatma kablolarını çalarak camiden ayrıldı. Hırsızlık olayı, cami imamı Abulselam Yıldız'ın uzatma kablolarını bulamayınca güvenlik kamera kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine imam Yıldız, şüphelinin yakalanması için durumu polise bildirdi. Polis, hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

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