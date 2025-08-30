Giresun'da yangın felaketi! Önce sel, şimdi alevlere teslim oldu

Giresun'un Dereli ilçesinde yer alan Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde özel bir firma tarafından kiralanarak işletilen Kuzalan Şelale Park Sosyal Tesisleri'nde, hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı bir sırada yangın çıktı. Restoran ve kafe olarak kullanılan tesis, hızlı tahliye sayesinde can kaybı ya da yaralanma olmadan boşaltıldı. Ancak yangında tesis tamamen küle döndü. Öte yandan tesisin daha önce sel felaketinde yıkılıp yeniden inşa edildiği öğrenildi.