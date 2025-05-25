Günün en güzel haberi! Binlerce kişi kanseri yenen Ali Asaf için toplandı

İstanbulda yaşayan 4 yaşındaki Ali Asaf yakalandığı kanser hastalığından kurtulmuş ve babasının yaptığı çağrı ile gündeme gelmişti. TikTok’ta yapılan paylaşımda, “Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” yazıyordu. Sosyal medyada viral olan paylaşım sonrasında vatandaşlar seferber oldu. Bugün binlerce kişi balon uçurmak için bir araya geldi. Ali Asaf için araçlarla konvoy yapıldı ve belediye önünden toplanıldı. Balonlar Ali Asaf için gökyüzüne salındı. İşte yürekleri ısıtan o görüntüler...