Günün kahramanı! Heimlich manevrası minik bebeğin hayatını kurtardı
Karaman'da halk otobüsünde boğazına şeker kaçarak boğulma tehlikesi geçiren bebek, şoförün Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Heimlich Manevrası Nedir?
Heimlich manevrası, havayolunu tıkayan cismin çıkarılması için kişinin arkasına geçilip yere paralel pozisyona aldırılır, göbek ile göğüs kafesi arasındaki karın bölgesine yabancı cisim çıkana kadar içe ve yukarı doğru 5 kez basınç uygulanan ilk yardım yöntemidir.