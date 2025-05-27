Günün kahramanı! Heimlich manevrası minik bebeğin hayatını kurtardı

Heimlich Manevrası Nedir?

Heimlich manevrası, havayolunu tıkayan cismin çıkarılması için kişinin arkasına geçilip yere paralel pozisyona aldırılır, göbek ile göğüs kafesi arasındaki karın bölgesine yabancı cisim çıkana kadar içe ve yukarı doğru 5 kez basınç uygulanan ilk yardım yöntemidir.