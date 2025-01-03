Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Halay başını kimseye kaptırmak istemeyen kadın herkesi şoke etti! Baltayla bekledi

Halay başını kimseye kaptırmak istemeyen kadın herkesi şoke etti! Baltayla bekledi

03-01-2025 11:25 | Güncelleme: 03-01-2025 12:47
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

Iğdır'ın Karakuyu köyünde düzenlenen bir sünnet töreninde kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Halay başı olan yaşlı kadının yerini kimseye kaptırmamak için aldığı baltalı önlem sosyal medyada gündeme oturdu. Teyzenin baltalı çözümü, diğer katılımcılar tarafından hem hayretle karşılandı. O anlar, törene katılanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.


300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Uçağın fabrika çatısına çakılma anı kamerada! Aniden alev topuna döndü - DÜNYADÜNYA
Uçağın fabrika çatısına çakılma anı kamerada! Aniden alev topuna döndü
Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı dehşet anları kamerada! - GÜNDEMGÜNDEM
Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı dehşet anları kamerada!
50 yıl mahzende bekleyen balı açtı! Yıllanmaş bal rengi ve kıvamı ile şaşırttı - YAŞAMYAŞAM
50 yıl mahzende bekleyen balı açtı! Yıllanmaş bal rengi ve kıvamı ile şaşırttı
İlginç hırsızlık kamerada! 42 dakika bekleyip çaldığı şey şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
İlginç hırsızlık kamerada! 42 dakika bekleyip çaldığı şey şoke etti
Halay başını kimseye kaptırmak istemeyen kadın herkesi şoke etti! Baltayla bekledi - GÜNDEMGÜNDEM
Halay başını kimseye kaptırmak istemeyen kadın herkesi şoke etti! Baltayla bekledi
Oyuncak silahla soygun yapmak istedi! Kuyumcudan böyle dayak yedi - GÜNDEMGÜNDEM
Oyuncak silahla soygun yapmak istedi! Kuyumcudan böyle dayak yedi
Restoranda silahlı kavga! Çocukları umursamadan dehşet saçtılar - GÜNDEMGÜNDEM
Restoranda silahlı kavga! Çocukları umursamadan dehşet saçtılar
Yeni yılın en talihsizleri! Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı - DÜNYADÜNYA
Yeni yılın en talihsizleri! Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Elon Musk'ın Starlink uyduları Erzincan'da görüldü! Vatandaşlar merak ve heyecanla izledi - GÜNDEMGÜNDEM
Elon Musk'ın Starlink uyduları Erzincan'da görüldü! Vatandaşlar merak ve heyecanla izledi
Ferdi Tayfur'un sevenleri hastaneye akın etti! - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
Ferdi Tayfur'un sevenleri hastaneye akın etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te kandil simidi dağıtarak Regaip Kandili'ni kutladı! - POLİTİKAPOLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te kandil simidi dağıtarak Regaip Kandili'ni kutladı!
Yürekleri ısıtan görüntüler! Polis ekiplerinden engelli kıza unutulmaz doğum günü hediyesi - GÜNDEMGÜNDEM
Yürekleri ısıtan görüntüler! Polis ekiplerinden engelli kıza unutulmaz doğum günü hediyesi
Yeni yıla gökyüzünde giren pilotun paylaşımı herkesi büyüledi - GÜNDEMGÜNDEM
Yeni yıla gökyüzünde giren pilotun paylaşımı herkesi büyüledi
Satranç ustası yanlış hamle sonrası çocuk gibi ağladı! Büyük hüsran kamerada - SPORSPOR
Satranç ustası yanlış hamle sonrası çocuk gibi ağladı! Büyük hüsran kamerada
Romanya Schengen'e dahil oldu ilk geçen köpek oldu! - DÜNYADÜNYA
Romanya Schengen'e dahil oldu ilk geçen köpek oldu!
Korkunç kaza kamerada! Çukura düştü üstünden araba geçti - GÜNDEMGÜNDEM
Korkunç kaza kamerada! Çukura düştü üstünden araba geçti
Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı dehşet anları kamerada! - GÜNDEMGÜNDEM
Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı dehşet anları kamerada!
İlginç hırsızlık kamerada! 42 dakika bekleyip çaldığı şey şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
İlginç hırsızlık kamerada! 42 dakika bekleyip çaldığı şey şoke etti
Oyuncak silahla soygun yapmak istedi! Kuyumcudan böyle dayak yedi - GÜNDEMGÜNDEM
Oyuncak silahla soygun yapmak istedi! Kuyumcudan böyle dayak yedi
Restoranda silahlı kavga! Çocukları umursamadan dehşet saçtılar - GÜNDEMGÜNDEM
Restoranda silahlı kavga! Çocukları umursamadan dehşet saçtılar
Elon Musk'ın Starlink uyduları Erzincan'da görüldü! Vatandaşlar merak ve heyecanla izledi - GÜNDEMGÜNDEM
Elon Musk'ın Starlink uyduları Erzincan'da görüldü! Vatandaşlar merak ve heyecanla izledi
Yürekleri ısıtan görüntüler! Polis ekiplerinden engelli kıza unutulmaz doğum günü hediyesi - GÜNDEMGÜNDEM
Yürekleri ısıtan görüntüler! Polis ekiplerinden engelli kıza unutulmaz doğum günü hediyesi
Yeni yıla gökyüzünde giren pilotun paylaşımı herkesi büyüledi - GÜNDEMGÜNDEM
Yeni yıla gökyüzünde giren pilotun paylaşımı herkesi büyüledi
Korkunç kaza kamerada! Çukura düştü üstünden araba geçti - GÜNDEMGÜNDEM
Korkunç kaza kamerada! Çukura düştü üstünden araba geçti
Dehşet anları kamerada! Isınmak isteyen işçiler ölümden döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Dehşet anları kamerada! Isınmak isteyen işçiler ölümden döndü