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Halay başını kimseye kaptırmak istemeyen kadın herkesi şoke etti! Baltayla bekledi
03-01-2025 11:25
| Güncelleme: 03-01-2025 12:47
Iğdır'ın Karakuyu köyünde düzenlenen bir sünnet töreninde kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Halay başı olan yaşlı kadının yerini kimseye kaptırmamak için aldığı baltalı önlem sosyal medyada gündeme oturdu. Teyzenin baltalı çözümü, diğer katılımcılar tarafından hem hayretle karşılandı. O anlar, törene katılanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.