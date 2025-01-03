50 yıl mahzende bekleyen balı açtı! Yıllanmaş bal rengi ve kıvamı ile şaşırttı

İlginç hırsızlık kamerada! 42 dakika bekleyip çaldığı şey şoke etti

Halay başını kimseye kaptırmak istemeyen kadın herkesi şoke etti! Baltayla bekledi

GÜNDEM

Oyuncak silahla soygun yapmak istedi! Kuyumcudan böyle dayak yedi