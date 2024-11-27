Video Galeri>GÜNDEM>Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaşan magandalar enselendi! Tabancalar da ruhsatsız çıktı
Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaşan magandalar enselendi! Tabancalar da ruhsatsız çıktı
27-11-2024 09:14
| Güncelleme: 27-11-2024 09:23
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda sosyal medya hesaplarında açık alanda silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri paylaşan iki şahıs tespit edildi. Polisin takibi sonucu yakalanan 19 yaşındaki H.E.T. ve 21 yaşındaki İ.G.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ateş ettikleri 2 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.