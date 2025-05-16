Hem suçlu hem güçlü! Alkollü şekilde polislere küfürler yağdırdı

Nevşehir'de görev yapan trafik polisi ekipleri, O.T.K. isimli bir şahsın alkollü olarak araç kullandığı ihbarını aldı.

Ekipler, şahsın kullandığı aracı durdurdu. 2.51 promil alkollü olduğu belirlenen O.T.K., işlem yapmak isteyen polis ekiplerine direndi. Gözaltına almak isteyen ekiplere mukavemet gösteren sürücü, memurlarına tehdit, hakaret ve küfretmeye başladı. Gözaltına alınan şahsın ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, 9 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca tutuklandı.