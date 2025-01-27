Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>İlçenin korkulu rüyasıydı! 'Gölge' operasyonuyla kıskıvrak yakalandılar

İlçenin korkulu rüyasıydı! 'Gölge' operasyonuyla kıskıvrak yakalandılar

27-01-2025 08:20 | Güncelleme: 27-01-2025 08:29
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Bengül Büyükhan

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ve Sur ilçelerinde esnafın korkulu rüyası haline gelen hırsızlar kıskıvrak yakalandı. 55 kameradan 120 saatlik görüntünün izlenilmesiyle tespit edilen 9 şüpheli şafak vakti 'gölge' operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
İlçenin korkulu rüyasıydı! 'Gölge' operasyonuyla kıskıvrak yakalandılar - GÜNDEMGÜNDEM
İlçenin korkulu rüyasıydı! 'Gölge' operasyonuyla kıskıvrak yakalandılar
Trafik polisi ölümden döndü: Şeridi aşan aracın çarpmasından son anda kurtuldu - GÜNDEMGÜNDEM
Trafik polisi ölümden döndü: Şeridi aşan aracın çarpmasından son anda kurtuldu
İETT otobüsü de yaya geçidi kuralını hiçe saydı! Feci kaza görüntülere yansıdı - GÜNDEMGÜNDEM
İETT otobüsü de yaya geçidi kuralını hiçe saydı! Feci kaza görüntülere yansıdı
Alanya’da drift atan sürücü bedelini ağır ödedi! - GÜNDEMGÜNDEM
Alanya’da drift atan sürücü bedelini ağır ödedi!
Vicdansız... Sokak köpeklerini zehirledi - GÜNDEMGÜNDEM
Vicdansız... Sokak köpeklerini zehirledi
Havada sinir krizi geçiren yolcuya koli bantlı müdahale - DÜNYADÜNYA
Havada sinir krizi geçiren yolcuya koli bantlı müdahale
Canınıza tak ettiyse gelin, eşyaları kırıp rahatlayın! Deşarj odası ziyaretçi akınına uğruyor - DÜNYADÜNYA
Canınıza tak ettiyse gelin, eşyaları kırıp rahatlayın! Deşarj odası ziyaretçi akınına uğruyor
Dev balık tezgahta sergilendi! Çoğu insandan daha uzun ve ağır - YAŞAMYAŞAM
Dev balık tezgahta sergilendi! Çoğu insandan daha uzun ve ağır
Evinin geçimi için simit tezgahıyla hayata tutundu - YAŞAMYAŞAM
Evinin geçimi için simit tezgahıyla hayata tutundu
Alkolü fazla kaçırıp ortalığı karıştırdılar! Gençlere meydan dayağı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Alkolü fazla kaçırıp ortalığı karıştırdılar! Gençlere meydan dayağı kamerada
Çanakkale Savaşları'ndan kalma 110 yıllık mayın imha edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Çanakkale Savaşları'ndan kalma 110 yıllık mayın imha edildi
Müsilaj kabusu geri döndü! Su altı kamerası ile görüntlendi - GÜNDEMGÜNDEM
Müsilaj kabusu geri döndü! Su altı kamerası ile görüntlendi
Taksici ödemeyi alamayınca çileden çıktı! Yolcusunu tekme tokat dövdü - GÜNDEMGÜNDEM
Taksici ödemeyi alamayınca çileden çıktı! Yolcusunu tekme tokat dövdü
Almanya'da aşırı sağ tehdidine karşı protesto - DÜNYADÜNYA
Almanya'da aşırı sağ tehdidine karşı protesto
Boğulan vatandaşa hayat kurtaran müdahale! İlk yardım eğitimi işe yaradı - GÜNDEMGÜNDEM
Boğulan vatandaşa hayat kurtaran müdahale! İlk yardım eğitimi işe yaradı
İETT otobüsü yolda kaldı vatandaşlar yol boyu itti - GÜNDEMGÜNDEM
İETT otobüsü yolda kaldı vatandaşlar yol boyu itti
Trafik polisi ölümden döndü: Şeridi aşan aracın çarpmasından son anda kurtuldu - GÜNDEMGÜNDEM
Trafik polisi ölümden döndü: Şeridi aşan aracın çarpmasından son anda kurtuldu
İETT otobüsü de yaya geçidi kuralını hiçe saydı! Feci kaza görüntülere yansıdı - GÜNDEMGÜNDEM
İETT otobüsü de yaya geçidi kuralını hiçe saydı! Feci kaza görüntülere yansıdı
Alanya’da drift atan sürücü bedelini ağır ödedi! - GÜNDEMGÜNDEM
Alanya’da drift atan sürücü bedelini ağır ödedi!
Vicdansız... Sokak köpeklerini zehirledi - GÜNDEMGÜNDEM
Vicdansız... Sokak köpeklerini zehirledi
Çanakkale Savaşları'ndan kalma 110 yıllık mayın imha edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Çanakkale Savaşları'ndan kalma 110 yıllık mayın imha edildi
Alkolü fazla kaçırıp ortalığı karıştırdılar! Gençlere meydan dayağı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Alkolü fazla kaçırıp ortalığı karıştırdılar! Gençlere meydan dayağı kamerada
Müsilaj kabusu geri döndü! Su altı kamerası ile görüntlendi - GÜNDEMGÜNDEM
Müsilaj kabusu geri döndü! Su altı kamerası ile görüntlendi
Taksici ödemeyi alamayınca çileden çıktı! Yolcusunu tekme tokat dövdü - GÜNDEMGÜNDEM
Taksici ödemeyi alamayınca çileden çıktı! Yolcusunu tekme tokat dövdü
Boğulan vatandaşa hayat kurtaran müdahale! İlk yardım eğitimi işe yaradı - GÜNDEMGÜNDEM
Boğulan vatandaşa hayat kurtaran müdahale! İlk yardım eğitimi işe yaradı