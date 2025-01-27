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İlçenin korkulu rüyasıydı! 'Gölge' operasyonuyla kıskıvrak yakalandılar
27-01-2025 08:20
| Güncelleme: 27-01-2025 08:29
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ve Sur ilçelerinde esnafın korkulu rüyası haline gelen hırsızlar kıskıvrak yakalandı. 55 kameradan 120 saatlik görüntünün izlenilmesiyle tespit edilen 9 şüpheli şafak vakti 'gölge' operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.