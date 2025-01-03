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İmralı'nın taleplerinden biri ortaya çıktı: Abdullah Öcalan evlenmek istiyor!

03-01-2025 23:50 | Güncelleme: 04-01-2025 00:00
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Banu İriç

Terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki cezasını ev hapsine çevirmek ve yeni bir hayat kurarak evlenmek istediği yönünde taleplerde bulunduğu ortaya çıktı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, devlet yetkililerine ilettiği taleplerin arasında yeni bir hayat kurarak evlenme planının olduğunu söyledi. Gazeteci Nazif Okumuş ise bu taleplerin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Abdullah Öcalan’ın nikah masasına oturabileceğini düşünmüyorum. Sağlık raporu almak gibi süreçlerden geçmesi gerekiyor ve bu kriterleri sağlaması oldukça zor. O testlerde sınıfta kalabilir” dedi.

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