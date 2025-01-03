İmralı'nın taleplerinden biri ortaya çıktı: Abdullah Öcalan evlenmek istiyor!

Korkunç ölüm! Üstünden 3 otomobil geçti: O anlar kamerada

GÜNDEM

"Vefatı bir parçamı alıp götürdü" demişti! Devlet Bahçeli'nin o videosu yeniden gündem oldu