Isınmak isterken yangına sebep oldu! 2 saatte söndürüldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan kereste fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda yangın yaklaşık iki saat içinde tamamen söndürüldü. Depolanan ahşap kerestelerin tutuşmasıyla alevlerin hızla yayıldığı olayda büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili konuşan Hüseyin Altıramazan, "Gündüz burada çalışan arkadaşlar ısınmak için ateş yakmış olabilir. Gün içinde sönmeyen közlerin tahtalara sıçraması sonucu yangın çıkmış olabilir. Neyse ki can kaybı yaşanmadı, ucuz atlattık" dedi.

