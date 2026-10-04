Bursa'da kırmızı ışık dehşeti: Kural tanımaz kamyonet sürücüsünün çarptığı motosikletli metrelerce sürüklendi!

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışında meydana gelen kazada, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan bir kamyonet, hastaneden ayrılan motosiklete hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hemen hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, polis ekipleri feci kazayla ilgili inceleme başlattı.

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