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Bursa'da kırmızı ışık dehşeti: Kural tanımaz kamyonet sürücüsünün çarptığı motosikletli metrelerce sürüklendi!

’nın ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışında meydana gelen kazada, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan bir , hastaneden ayrılan motosiklete hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hemen hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, polis ekipleri feci kazayla ilgili inceleme başlattı.

HABERİN ÖZETİ

Bursa'da kırmızı ışık dehşeti: Kural tanımaz kamyonet sürücüsünün çarptığı motosikletli metrelerce sürüklendi!

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışında kırmızı ışık ihlali yapan bir kamyonetin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Osmangazi ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışında meydana geldi.
Kırmızı ışık ihlali yapan bir kamyonet, hastaneden ayrılan bir motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi ve ağır yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
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