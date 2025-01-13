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İstanbul’da feci kaza kamerada: Yokuştan kayan otomobil kadını böyle ezdi
13-01-2025 16:28
| Güncelleme: 13-01-2025 16:31
Fatih Balat’ta yağmurun etkisiyle yokuştan çıkarken kayan aracı fark eden 3 kadından 2'si kaçarak kurtuldu ancak arkadaşları ise duvar ile otomobil arasında sürüklenerek ağır yaralandı. Talihsiz kadın olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören esnaf Mehmet Çoşkun, ''Yokuş için imza da topladık ama olmadı. Yokuşun trafiğe kapatılmasını istiyoruz. Burada her gün kaza oluyor. Kaza yazın olsaydı kızın kurtulma şansı yoktu, en az 20 kişi ölmüştü. Yetkililer buraya gelip de bir türlü önlem almıyor'' dedi.