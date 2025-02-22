İstanbul'da kar bastırdı, sürücüler yolda kaldı

İstanbul'da Meteoroloji ve AKOM'un uyarısını yaptığı kar yağışı aralıklarla kent genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Çarşamba gününden bu yana yağan kar, dün gece boyunca da etkili olunca megakent beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

ANADOLU YAKASI'NDA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Özellikle Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Şile gibi bazı ilçelerde araçlar ara sokaklarda kaldı.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde de karla kaplı yollarda bazı sürücülerin ilerleyemediği görüldü. Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde de sürücüler, yağış nedeniyle trafikte yavaş seyretti.

Esenyurt'ta da bir ambulans şoförü, karla kaplı ve buz tutan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

ANA ARTERLERDE SORUN YOK

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana arterlerde ise trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmadı.