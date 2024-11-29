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İstanbullunun trafik çilesi bitmiyor! Yol çalışması sürücüleri isyan ettirdi

29-11-2024 09:25 | Güncelleme: 29-11-2024 09:27
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Merve Yaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde yolu tek şeride düşürerek çalışma başlatınca bölgede trafik durma noktasına geldi. Ambulanslar bile ilerlemekte güçlük çekti. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu sürücülerin tepkisine yol açtı. Kimi vatandaşlar da otobüs ve minibüslerden inerek yola yaya devam etti. Sürücülerin sık sık klakson çalarak protestoda bulunduğu yolda ambulansların bile ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve video paylaşarak duruma tepki gösterdi.

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