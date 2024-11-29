İstanbullunun trafik çilesi bitmiyor! Yol çalışması sürücüleri isyan ettirdi

Kamyon çok sayıda aracı biçti: Çok sayıda ölü var

Doktor ve babasından AVM otoparkında 30 lira için gence saldırı! Kavga anı kameralara yansıdı

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6.2 milyon dolara satın aldığı muzu yedi! Sanat eseri olup olmadığı çok konuşulmuştu!