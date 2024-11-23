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GÜNDEM

Ucuz kıyafet kapma izdihamı! Birbirlerini ezdiler: 'Kavga etmeye değer'

GÜNDEM

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Tramvay arızalanınca yürümek zorunda kalan vatandaşlar isyan etti

GÜNDEM

İnanılmaz olay! Kamyonet ve minibüs evin salonuna daldı

YAŞAM

10 bin yaprakla gelinlik! Öyle bir amaç için yaptılar ki...

GÜNDEM

Gazeteciye feci dayak kamerada! Tekme tokat saldırdı

GÜNDEM

Trafikte tehlike yolculuk kamerada: Araçtan sarkarak video çekti

POLİTİKA

Cem Küçük'ten 'gazetecileri ayıran' Özgür Özel'e tepki! 'CHP gibi bir partide böyle sorunlar olmamalı'

POLİTİKA

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük: Terörle ilgili yasalarımız yetersiz!

GÜNDEM

Liseliler arasındaki kavgada kan aktı: 16 yaşındaki öğrenciden acı haber!

GÜNDEM

Şoka giren sürücü şoke etti: Bayıldı, ağladı, sarıldı...

GÜNDEM

Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülen küçük Şirin'in yürek sızlatan videosu ortaya çıktı

GÜNDEM

İstanbul'da maganda taksici! Polise ve vatandaşlara küfürler savurdu

GÜNDEM

Herkes bu evlilik teklifini konuşuyor! Ünlü oyuncu bile kayıtsız kalamadı

GÜNDEM

Yanlışlıkla düşürdüğü kadının oğlundan şoke eden hamle!

GÜNDEM

Çarptı, dövdü, yakmaya çalıştı! Cani sürücünün savunması 'pes' dedirtti

GÜNDEM

Fırtına sonrası ilginç görüntüler! Korku filmlerini aratmadı