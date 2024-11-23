Video Galeri>GÜNDEM>İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Tramvay arızalanınca yürümek zorunda kalan vatandaşlar isyan etti
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Tramvay arızalanınca yürümek zorunda kalan vatandaşlar isyan etti
23-11-2024 12:28
| Güncelleme: 23-11-2024 12:32
Kabataş - Bağcılar tramvayında yaşanan arıza sonrası vatandaşlar yağmur altında uzun süre yürümek zorunda kaldı. Vatandaş tarafından kayda alınan o anlarda, bir kişinin "Sene 2025’e gireceğiz, lanet olsun sizin gibi insanlara" sözleri dikkat çekti.