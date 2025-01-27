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İtalyan şefin oğlu Kadıköy bit pazarında bıçaklanmıştı! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
27-01-2025 13:01
| Güncelleme: 27-01-2025 13:08
İstanbul Kadıköy'de bit pazarında yaşanan korkunç olay kameralara saniye saniye yansıdı. İtalyan şefin oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. . Pazarda yürürken kendisine omuz atan bir kişi tarafından 5 yerinden bıçaklanan Minguzzi'nin durumu ciddiyetini koruyor. Mattia'nın kendisine omuz atan kişilere 'Pardon kardeşim' dediği için bıçaklandığı öğrenildi.