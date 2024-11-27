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İyilikten maraz doğdu! Üşümesin diye müşteriye yardım eden esnaf hayatının şokunu yaşadı
27-11-2024 15:26
| Güncelleme: 27-11-2024 15:28
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Osman Ölmez’e ait bir simit fırınında meydana gelen olayda, simit almak için iş yerine gelen bir kadın, soğuk havadan şikayet ederek içeri girmek istediğini belirtti. İyilik yapmak isteyen Osman Ölmez, normalde içeride servis yapmadığını ancak hava şartlarından dolayı kadını içeri davet ettiğini ifade etti. Ancak kimliği bilinmeyen kadın, masanın üzerinde bulunan 10 bin TL ve bir akıllı telefonu fark ederek çantasına koydu. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.