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İzmir'de korkunç olay! Denize düşen adam feci şekilde hayatını kaybetti

İzmir Konak'ta mekanda alkol alan 44 yaşındaki Hüseyin Etli, mekandan çıktıktan sonra sahil kenarına gitti. Sahilde dengesini kaybeden adam denize düştü. Uzun süre çırpınan adam hayatını kaybederken ansız bedeni ekiplerin çalışmaları sonrasında denizden çıkarıldı. İşte o kahreden anlar...

Sıkça Sorulan Sorular

Alkolün insan sağlığına zararları nelerdir?
Alkol kullanımı öksürük, ses kısıklığı, düşük perdeli kalın bir sese yol açıyor. Toksik bir madde olduğundan tüketimi arttıkça, damar sertliği ve damar daralmasına yol açıyor; vücuttaki tüm organlara zarar veriyor. Alkol kullanan kişinin uyku düzeni ve uyku kalitesi bozuluyor. Alkol kullanımı sık sık uyanmaya ve derin uykuya dalamamaya neden oluyor. Ağız kuruluğu, ağız kokusu, tat alma duyusunda bozulma, ağız içi enfeksiyonlar ve diş eti hastalıklarına yol açıyor. Alkol kullanımı koku duyusunda azalma, burun çevresindeki kılcal damarlarda kırılma veya patlama nedeniyle burun kanamalarına neden oluyor. Kalpte ritim bozukluğuna, damar kireçlenmesine ve kalp yetersizliğine sebep oluyor. Alkol, çeşitli mide rahatsızlıklarına ve sindirim bozukluklarına neden olan etmenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Uzun vadede gastrit, ülser ve mide iltihabına neden oluyor. Karaciğer üzerinde toksik etkiye sahip olan alkol nedeniyle karaciğer hücreleri hasar görüyor ve yapısal değişikliklere uğruyor. Alkole bağlı karaciğer hastalıkları en basit olarak karaciğer yağlanması, sonra alkole bağlı hepatit ve sonuçta siroza kadar giden bir tablo oluşturuyor. Alkol kullananlarda tüberküloz görülme riski 28 kat daha fazladır. Kusmalar sırasında mide içeriğinin akciğerlere kaçması nedeniyle akut akciğer iltihabı oluşabiliyor.
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