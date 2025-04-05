Kadın eliyle erkeklere taş çıkarıyor! Sektörde tek

Tokat'ın ilk ve tek kadın çaycısı azmiyle örnek oluyor. Kentte kadın girişimciler arasında yerini alan 30 yaşındaki Arife Keskin, özel sektörde yıllarca çalıştıktan sonra kendi işini kurma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Keskin, erkeklerin egemen olduğu çay ocağı sektörüne yeni bir soluk getirerek kendi çay evini işletiyor.Özellikle kadın müşterilerden de büyük destek gördüğünü dile getiren Arife Keskin, "Çay tepsisini alıp esnafa servis yapıyorum. Beni görenler şaşırıyor, hatta arabada geçenler işaret ederek birbirine gösteriyor. Tokat'ta artık bir kadın çaycı var." dedi.