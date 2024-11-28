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Kahreden yangın faciası! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı
28-11-2024 11:57
| Güncelleme: 28-11-2024 11:59
Kastamonu'da, 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait iki katlı evde yangın çıktı. Alevlerin arasından yaralı olarak çıkarılan 45 yaşındaki Şahin Gizli, engelli kardeşi Salih ile yaşlı babasının evde olduğunu söyledi. İtfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmasının ardından baba ile oğlunun cansız bedenleri çıkartıldı.