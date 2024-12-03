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Kaldırım taşıyla kuyumcu soygunu! Kapılar kilitlendi, neye uğradığını şaşırdı
03-12-2024 09:13
| Güncelleme: 03-12-2024 09:17
İstanbul Fatih Karagümrük mahallesindeki bir kuyumcuda filmleri aratmayan anlar yaşandı. Elindeki kaldırım taşıyla kuyumcunun cam tezgahını kırarak altınları çalmaya çalışan şüpheli, dükkan kapısının otomatik kilitlenmesi sayesinde kaçamadı. Kuyumcudaki diğer müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. İşletme sahibi Cemal Seyit, "Kuyumculuk yaptığımız için çok sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz. Anlam veremedim en başında. Müşterilerle birlikte 7 kişiydik. Şok geçirdik. Kendimizi toparlayıp şahsı etkisiz hale getirdik. Korkunç bir şeydi. Daha önce böyle bir şey yaşamadık" ifadelerini kullandı.