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Yaşlı çiftin imdadına AFAD yetişti! Naciye teyze kuzularına sarılmış halde bulundu
25-11-2024 22:52
| Güncelleme: 25-11-2024 23:01
Antalya'da hem yürekleri burkan hem de yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Yaylada hayvanlarını otlatan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çifti, evlerine dönerken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Kararan hava ve bastıran soğuk nedeniyle çaresiz kalan çift, korunmak için hayvanlarına sarılı halde AFAD tarafından bulundu. Yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Antalya AFAD ekiplerimiz, yayladan evlerine dönerken olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çiftini sığındıkları noktadan kurtararak, sağlık görevlilerine teslim etti. Naciye teyzemize ve Mustafa amcamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."