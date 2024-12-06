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Karı - koca kavgasına aileler girdi, ortalık savaş alanına döndü: Kamyonetle böyle daldı
06-12-2024 14:26
| Güncelleme: 06-12-2024 14:28
İstanbul’da dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi’nde iki aile arasında meydan savaşını aratmayacak bir kavga yaşandı. İddiaya göre karı koca arasında çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu. Kocasının eşi ile ilgilenmediği iddiasıyla çıkan kavgada taraflar sokak ortasında birbirine saldırdı. Dakikalarca süren olaya ise bir şahıs, kamyonet ile dahil oldu. Adam aracı kalabalığın üstüne sürerken, polisin gelmesiyle taraflar ayrıldı.