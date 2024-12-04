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Kazada yaralanmayan genç arkadaşlarının başında böyle feryat etti! 'Ben niye yaşıyorum'
04-12-2024 13:52
| Güncelleme: 04-12-2024 13:57
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, seyreden otomobil sürücüsü Akcan H.K., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yoldaki levhaya çarpmasının ardından takla attı. Kazada araçtaki 5 kişi yola savruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Yusuf E.G., Selman B.G. ve Kaan G. yaralanırken, sürücü ile ismi öğrenilemeyen diğer genç hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Yaralanan arkadaşlarının bir an olsun başından ayrılmayan 2 genç, sağlık ekiplerine zaman zaman zor anlar yaşattı. Gençlerden biri, "Ağabey bu kan kaybı ne? Ne olur bir şey söyle, bir şeyi var mı? Kardeşlerime bir şey olmasın, ben öleyim. Ben niye yaşıyorum" diye feryat etmesi ekiplere zor anlar yaşattı.