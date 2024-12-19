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Kırmızı ışık ihlali sonucu feci kaza! 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
19-12-2024 12:10
| Güncelleme: 19-12-2024 12:12
Denizli'de kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü. Motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı esnada park halindeki araçlara çarpan sürücünün yaralının durumunu kontrol edip yürüyerek uzaklaştığı ve çarpışma anlar güvenlik kameralarına yansıdı.