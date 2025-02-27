Köpeğin havlamasından korktu, kamyonun altında kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaldırımda yürürken bahçedeki köpekten korkarak yola fırlayan kişi, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. İslamhaneleri Mahallesi'nde Şahin A, kaldırımda yürürken bahçedeki sahipli olduğu belirtilen bir köpeğin kendisine doğru havlamasından irkilerek yola doğru koştu. Şahin A'ya bu sırada karşıdan gelen kamyonet çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Şahin A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.