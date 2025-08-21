Köylüler köye inen ayıyı kovaladı! Çıkardıkları sesler güldürdü

Iğdır’ın Kırçiçeği Köyü'nde davetsiz bir misafir heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Köye inen bir ayıyı fark eden vatandaşlar, önce büyük bir panik yaşadı ardından hep birlikte ayıyı kovalamaya başladı. Köylülerden bazıları ayıyı sesler çıkararak ve bağırarak korkutmaya çalışırken, kaçmaya devam eden ayıyı bu kez iki vatandaş araçlarıyla kovalamaya başladı. Aracın hızla yaklaştığını fark eden ayı, kısa süreli bir koşunun ardından yoldan çıkarak dağlık alanda gözden kayboldu. Yine köylüler tarafından kameraya alınan o anlar, izleyenleri gülümsetti.