Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme ceza! 2 araç alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kavacık istikametinde seyreden ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı. Kazanın ardından 2 otomobilde yangın çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 2 araçtaki yangın söndürüldü. Kazada biri hafif olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hafif yaralıya olay yerinde müdahale edilirken diğerleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.