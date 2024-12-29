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Malatya'da esnaf müşteri kavgasında kan aktı!

29-12-2024 23:38 | Güncelleme: 29-12-2024 23:40
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Malatya'da, esnaf bir grupla müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, 20. 45 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Canlar sokak içerisinde esnaf bir grup ile müşteriler arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga da açılan ateş sonucu H.B.Y. , B.Y. ve E.Ş. yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca, iki şarjör ile çok sayıda boş kovan buldu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor...

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