Martıların inci kefali nöbeti! Görsel şölen ortaya çıktı
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ise avlarını kapma yarışına giriyor. O anlar görsel şölen ortaya çıkarıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
İnci Kefali dünyada kaç yerde?
Uçan Balık İnci Kefali, Van Denizi'nin tuzlu-sodalı sularında yaşayabilen tek canlı türüdür. Adında kefal bulunmasına rağmen, sazangillerin bir üyesidir. Dünyada sadece bu kapalı havzada bulunmaktadır.