Martıların inci kefali nöbeti! Görsel şölen ortaya çıktı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ise avlarını kapma yarışına giriyor. O anlar görsel şölen ortaya çıkarıyor.