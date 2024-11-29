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Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! 13 PKK'lı öldürüldü

29-11-2024 12:19 | Güncelleme: 29-11-2024 12:21
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için Irak kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyor. Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

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