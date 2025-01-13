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Metrobüsün önünü kestiler! Beylikdüzü-Avcılar durağında vatandaşlar çileden çıktı
13-01-2025 13:58
| Güncelleme: 13-01-2025 14:00
Beylikdüzü-Avcılar istikametinde bulunan metrobüs durağında gerginlik yaşandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta beklemeye başladı. Bu esnada çok sayıda metrobüs iddiaya göre durağı pas geçti. Duruma sinirlenen yolcular metrobüsün geçmesine izin vermedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.