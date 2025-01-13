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Metrobüsün önünü kestiler! Beylikdüzü-Avcılar durağında vatandaşlar çileden çıktı

13-01-2025 13:58 | Güncelleme: 13-01-2025 14:00
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Murat Makas

Beylikdüzü-Avcılar istikametinde bulunan metrobüs durağında gerginlik yaşandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar durakta beklemeye başladı. Bu esnada çok sayıda metrobüs iddiaya göre durağı pas geçti. Duruma sinirlenen yolcular metrobüsün geçmesine izin vermedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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