Midyeci Ahmet asistan arıyor! Vereceği maaş dudak uçuklattı

Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, sosyal medya hesabından asistan aradığını duyurdu. Başvuru yapmak isteyenlere mail adresini veren Çiçek, maaşın 80 ila 100 bin TL arasında belirleneceğini söyledi. İş başvuru haberini video ile duyuran Midyeci Ahmet, şunları söyledi: "Zihni açık, öğrenmeye açık, baştan koyulmuş kurallara uyabilecek, dürüst birini arıyorum. Kaprisli bir insan değilim, sadece kurallarım belli. Kadın ya da erkek fark etmez. Biraz deneyimli olsun, biraz da bizimle deneyim kazansın. Son bir yıldır asistan bulmakta zorlanıyorum. Bu sebeple paylaştım. Benimle çalışmak isteyen korkmasın, insan yemiyorum."