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Motokurye trafikte Ezel dizisinin Ömer'i ile karşılaştı! Oyuncu 'Eyşan' sorusuna böyle tepki verdi
20-12-2024 11:49
| Güncelleme: 20-12-2024 12:08
Siparişe giden bir motokurye, bir döneme damga vuran Ezel dizisinde Ömer karakterine hayat veren İsmail Filiz ile trafikte karşılaştı. Heyecanla oyuncaya seslenen motokurye o anları saniye saniye kaydetti. El sallayan oyuncuya "Eyşan’ı unuttun değil mi abi?" sorusu soran motokurye sosyal medyada gündem oldu. Filiz ise soruyu duyunca gülümseyerek uzaklaştı.