Motosikletli kurye yaşlı adama böyle çarptı! O anlar kamerada

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 22 yaşındaki motosikletli kurye, kendisine kırmızı ışık yanarken karşıya geçen A.K. isimli yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.K. yere yığılırken, kurye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olayın ardından Mudanya Emniyetine gidip olayı anlatan sürücü C.Ç iddiaya göre "Çarptığımı ilk başta fark etmedim sonrasında fark edince size geldim" dedi. Kazanın ardından motosikletli kurye ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.