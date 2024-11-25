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Müge Anlı'nın sosyal yardım isyanı gündem oldu! 'Yok diyen geri zekalıdır'

25-11-2024 20:49 | Güncelleme: 25-11-2024 20:52
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında sosyal yardım üzerinden başlayan tartışma, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Programında birçok mağdura yardımcı olan Anlı, "Türkiye'de sosyal yardım var" deyip, tartıştığı seyirciye de geri zekalı dediği için sosyal medyada linç edilmeye çalışıldı. Müge Anlı, kendisine yönelik eleştirilere sert ifadelerle karşılık verdi: "Almanya’da sosyal yardım var Türkiye’de yok diyorlar hayır Türkiye’de de var, ben bunu dediğim için beni tt yapmışlar, Türkiye’de sosyal yardım yok mu? Bu millet geri zekalı mı? Bu millet gerçeği biliyor bu millet geri zekalı değil ama Türkiye’de sosyal yardım yok diye yazanlar geri zekalı."

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