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Müşteri kılığında araca bindi, taksiciye kâbusu yaşattı! 'Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."

01-02-2025 12:54 | Güncelleme: 01-02-2025 13:00
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Ankara'da uygulamalı taksi sürücüsü, bölgedeki sarı taksi çetesi tarafından tehdit ve taciz edildi. Bununla da kalmadılar 20'li yaşlardaki çocuğu zorla alıkoydular. 20'li yaşlardaki bir kişi, müşteri kılığında aracına binen bir taksici tarafından alıkondu. Şoförün yaşanan anlarda korkudan sesinin titrediği gözlerden kaçmazken yolcu kılığındaki taksici ise sürücüyü tehdit etti. Ayrıca sürücünün o anlarda, "Abi ne olur, her şeyimi veririm abi" dediği duyuldu. Dehşet anları kameralara yansıdı.

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