Okey oynarken silahlı saldırıya uğradı!
20-11-2024 22:36
| Güncelleme: 20-11-2024 22:40
Elazığ Rüstempaşa Mahallesi'nde bir şahıs kahvehanede okey oynarken saldırıya uğradı. Elinde pompalı tüfekle kahvehaneye gelen Y.P., arkadaşlarıyla okey oynayan M.B.'ye ateş açtı. Saldırganı kahvehanedeki kişiler yakaladı ve darp edip bıçakladı. Güvenlik kamerasında olay anı yer aldı.
Yaralanan Y.P. adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahvehanenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Y.P.’nin arkasına sakladığı pompalı tüfekle içeri girdiği ve M.B.'ye ateş ettikten sonra kaçtığı, diğer vatandaşların da panik içerisinde dışarı koştuğu dikkat çekti.