Ölen yakınlarının cenazesini brandaya sarıp iple çektiler: 3 saatlik zorlu yolculuk tepki çekti

Bursa'da vefat eden 85 yaşındaki Muzaffer Uzun'un cenazesi defnedilmek üzere Artvin'in Şavşat ilçesi Maden köyüne götürüldü. Yaşlı adamın yakınları günlerdir yağana kar yüzünden oldukça zorluk çekti. Yaşlı adamın cenazesini yakınları, kardan yollar kapanınca Artvin'in Maden köyüne brandaya sarıp iple çekerek götürdü. 3 saat süren zorlu yolculukla cenaze köye ulaştırıldı. Cenazenin iple çekilerek taşındığı görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.