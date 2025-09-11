Yalova kıyısında hareketli saatler! Yunus balığı karaya vurdu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan sahile gelen vatandaşlar, kıyıya vurmuş ölü yunus balığıyla karşılaştı. Vatandaşlar gördükleri bu tablo karşısında oldukça şaşırdı. Yaşanan bu durum hemen yetkililere bildirildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun öldüğü ve vücudunda yara izleri olduğu tespit edildi. Yunus balığının neden öldüğüne dair henüz bir bilgi gelmezken, ekipler tarafından inceleme başlatıldı.