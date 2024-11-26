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Önce kız arkadaşına sonra taksiciye darp! Dehşet anları an be an görüntülendi
26-11-2024 17:31
| Güncelleme: 26-11-2024 17:34
Burdur'da devamlı müşterisi olan T.A. tarafından aranarak kızı Ş.A.'nın Süzek Sokak üzerinde bulunduğunu ve onu alıp kendi evine getirmesini istediği ticari taksi sürücüsü Mustafa M. (30), belirtilen sokağa gitti. Burada Ş.A. (26) aracına bindiği esnada arkasından gelen erkek arkadaşı M.T. (30), aracın bagaj kapağına üç defa vurarak açık olan camından içeri uzanıp Ş.A.'yı indirmeye çalıştı. Bu esnada taksinin aynasının kırıldığını gören taksi sürücüsü Mustafa M. araçtan inip M.T.'ye müdahale etmek istedi. Taksici polisi arayınca deliye dönene M.T. sinirlenerek Mustafa M.'nin elinde bulunan plastik copu alıp daha önceden park halinde bulunan motosikletin üzerine bıraktığı bıçağı da alarak taksi sürücüsü Mustafa M.'ye doğru saldırdı. Tekmeler ile kendini savunan Mustafa M. bıçaklanmaktan son anda kurtuldu. Çevredekilerin durumu görüp tepki göstermesi ve yediği tekme darbeleri ile sersemleyen saldırgan, ihbar üzerine gözaltına alındı. Aracında zarar oluşan taksicinin şikayeti üzerine adliyeye sevk edilen M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.