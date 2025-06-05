40 bin liraya pusu! Kurşun yağmuruna tuttular
İstanbul Beylikdüzü'nde iki saldırgan gece saatlerinde park halindeki bir aracı kurşunladı. 40 bin TL karşılığında saldırıyı yaptığı öğrenilen şüpheliler ise polisin takibi sonucunda kıskıvrak yakalandı. Kurşunlama anı ise anbean kameraya yansıdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Trafikte ters yöne girmenin cezası nedir?
2025 yılı itibarıyla, ters yönde araç kullanma cezası 9.267 TL olarak belirlenmiştir. Bu ceza, trafiğin düzenini bozduğu ve büyük kazalara neden olabileceği için oldukça ağırdır. Ceza tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanır. Bu durumda ödenecek miktar 6.950 TL olur.