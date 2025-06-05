40 bin liraya pusu! Kurşun yağmuruna tuttular

Trafikte ters yöne girmenin cezası nedir?

2025 yılı itibarıyla, ters yönde araç kullanma cezası 9.267 TL olarak belirlenmiştir. Bu ceza, trafiğin düzenini bozduğu ve büyük kazalara neden olabileceği için oldukça ağırdır. Ceza tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanır. Bu durumda ödenecek miktar 6.950 TL olur.