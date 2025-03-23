Otomobilin altında kalan yayayı vatandaş kurtardı! Dehşet anı kamerada

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin altında kalan yayayı vatandaşlar kurtarırken korku dolu anlar bölgedeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana gelen kazada Ş.K. idaresindeki otomobil yol kenarındaki yaya M.K. (77) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşerken bacağı otomobilin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar otomobil geriye doğru itmesiyle M.K. kurtarıldı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ise M.K. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir marketin güvenlik kamerasınca anbean kayda alındı.